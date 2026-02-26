春の訪れを感じる華やかなスイーツが、コロンバン原宿サロンに登場します。2026年3月中旬より「桜パフェ」、3月16日（月）からはヨーロッパと日本の春をテーマにした「プランタンアフタヌーンティーセット」を提供。さらに3月19日（木）からは、コロンバン各店で桜のプチガトー2品も販売されます。見た目にも美しい春限定メニューで、心ときめくひとときを過ごしてみませんか♡