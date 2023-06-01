5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。結婚発表時の心境を明かした。佐々木は5日、一般男性との結婚を電撃発表。公式サイトなどで報告し、「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝をつづっていた。発表時を振り返り、「昨日の今日で、自分の言葉で発表するのも緊張したけど、発