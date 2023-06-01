スパイシーな香りが食欲をそそる、タイの定番ガパオライス。れんこん入りでアレンジすれば、シャキシャキとした食感が心地よく、食べ応えもアップします。パプリカの彩りを添え、とろ〜り目玉焼きをくずして混ぜれば、もうスプーンが止まりません♪『れんこんとパプリカのガパオライス』のレシピ材料（2人分）鶏ひき肉……150g れんこん（小）……1節（約150g） 赤パプリカ……1/2個（約80g） バジルの葉……1〜2枝分（約10g） 卵