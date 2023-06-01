【タリン共同】フィギュアスケートの世界ジュニア選手権第3日は6日、タリンで行われ、アイスダンスのリズムダンス（RD）で初出場の山下珂歩、永田裕人組（日大）は50.13点で15位となり、上位20組による7日のフリーに進んだ。