富山駅近くで40代の女性が刺され、69歳の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。午後4時ごろ、富山駅近くの飲食店で「女性が刺された」と警察に通報がありました。刺されたのは、近くで飲食店を営む40代の女性で、腹部を刺身包丁で複数回刺され、病院で手当てを受けています。警察は住居職業不詳の自称・しもざきゆきひこ容疑者（69）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕。しもざき容疑者は女性と面識があり、警察は、腹部をけがし