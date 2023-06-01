イスラエルの攻撃を受け煙が上がるレバノン・ベイルートの街＝5日（ゲッティ＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】レバノンの国営通信は6日、イスラエル軍の攻撃が始まった2日以降のレバノン側の死者が217人になったと報じた。イラン攻撃を続けるイスラエル軍は、レバノンでも親イラン民兵組織ヒズボラへの攻勢を強めている。イスラエル軍は5日、イランの防空システムの約8割を破壊し、制空権をほぼ掌握したと主張。ザミ