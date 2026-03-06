お付き合いが長くなってくると「彼とそろそろ結婚したい」と思う瞬間がああるはず。でも、離婚率が高い今の時代、「好き」だけで結婚を決めるのはちょっと怖いものです。そこで今回は、男性との「結婚の相性」を見極める上で決め手となる２つのポイントを紹介します。「素の自分」で居られる関係性か？結婚生活では、毎日顔を合わせるうちに、否が応でも互いの「素」が見えてきます。お化粧をしていない姿、体調が悪い時の弱った様