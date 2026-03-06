「若い頃から太りやすい体質なんです」と、どこか決まり文句のように話してくれたのは、都内在住のRさん（49歳・パート勤務）。食事を減らす、ウォーキングを始める、糖質制限をするなど、20代から何度もダイエットに挑戦してきました。そのたびに最初は少し体重が落ちますが、数週間で停滞。すると「やっぱり私は痩せにくい体質なんだ」と結論づけてやめてしまう。そして体重が気になり始めると、また同じことを始める。その繰り