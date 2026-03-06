付き合いは順調に見えるのに、なぜか結婚の話は出ない。気づけば時間だけが過ぎ、関係は終わってしまう。一方で、自然な流れで結婚まで進む人もいます。その違いは運や年齢だけではなく、関係の“設計”にあります。将来の話を“重い話題”にしている結婚の話を出すと嫌われるかもと思って、話題にすることを避けていませんか？結婚まで順調に進む人は、日常会話の延長として早い段階で生活観や将来像を自然に共有しているものです