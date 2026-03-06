ロングスカートは体型を自然にカバーしてくれる大人世代の定番アイテム。それなのに、「なぜか重たい印象になる」「バランスが悪く見える」と感じることはありませんか。原因は丈ではなく、“腰の境界線”。上半身と下半身の切り替わりが曖昧になると、途端に全体が間延びして見えてしまいます。腰の境界線が消えると、全身がぼやけるトップスをそのままアウトで重ねる着こなしは楽ですが、ウエスト位置が隠れることで腰の境界線が