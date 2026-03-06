日本橋兜町に2025年10月にオープンした【キャプション by Hyatt 兜町 東京】。日本でのキャプションブランドのホテルは大阪に次いで2軒目。“人と人、人と街をつなぐ” セレクトサービスホテルとして、カラフルな家具やポップなアート、カジュアルで親しみのあるホスピタリティなど、旅に彩りを添えるホテルステイを楽しめます。｜金融街に生まれた個性豊かなホテル明治6年（1873年）、兜町には日本初の商業銀行「第一国立銀