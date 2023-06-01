ドジャース・大谷翔平投手（31）が6日、自身のインスタグラムを更新した。この日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦し、13―0で大会規定により7回コールド勝ち。大谷は「1番・DH」で先発出場し、2回の先制の満塁弾を含む4打数3安打5打点とチームをけん引。大会連覇へ好スタートを切った。試合後、大谷は自身のインス