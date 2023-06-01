写真提供：HZ VILLAGE Inc.中森明菜が、約8年6カ月ぶりとなるアルバム『AKINA NOTE』をデビュー44周年記念日となる5月1日にリリースすることを発表した。本アルバムは、2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった、中森明菜のセルフカバーJAZZバージョン配信企画の集大成となる。2024年は「TATTOO -JAZZ-」、「BLONDE -JAZZ-」、「ジプシー・クイーン -JAZZ-」、「北ウイング -JAZZ-」、「スローモーション -JAZZ-」、「Fin