麻薬取締法違反の疑いで流通経大男子サッカー部の寮が家宅捜索を受けた件を受け、全日本大学サッカー連盟は6日にオンラインで臨時理事会を開いた。流通経大監督で同連盟理事長の中野雄二氏（63）の理事長職の進退を諮り、今後も職務を託す方針を決めた。関係者によると、中野氏は冒頭に参加後は会議を一度退出。他の理事による1時間近くに及ぶ審議が行われたが、中野氏の解任を求める理事は一人もいなかったという。部員5人