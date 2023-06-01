中国国旗【シドニー共同】オーストラリア国防省は6日、黄海上で中国軍のヘリコプターがオーストラリア軍のヘリコプターに接近したと発表した。オーストラリア政府は乗組員らの安全を脅かしたとして、中国政府に懸念を伝達した。国防省によると、接近が起きたのは今月4日。オーストラリア軍は、北朝鮮に対する国連制裁の履行を多国間で監視する活動に参加していた。中国国防省は6日、事実の歪曲だとして「強い不満と断固たる