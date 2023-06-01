6日午後、富山駅近くの繁華街で女性が腹を刺された事件で、警察は女性の知り合いとみられる男を殺人未遂容疑で逮捕しました。6日午後4時ごろ、富山駅近くの繁華街で40代の女性が包丁で腹部などを複数回刺され、ケガをしました。警察は、刺された女性の知り合いとみられる自称・しもざきゆきひこ容疑者（69）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕しました。目撃した人「警察が女性を支えて座り込んでいた、救急車を待っていた。おなかをタオ