【ふんばり～ぬ3】 3月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ふんばり～ぬ3」を3月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、犬の日常的な動作である“何かをふんばる姿”をリアルに再現したフィギュア「ふんばり～ぬ」シリーズの第3弾。シベリアン・ハスキー、コーギー、ミニチュアダッ