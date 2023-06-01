【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）】 2026年7月発送予定 価格：28,600円 プレミアムバンダイ販売商品 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のエグザベ・オリベの搭乗機である「エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」が「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞」で発売が決定。そのサンプルがTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。 「METAL ROBOT魂 ＜S