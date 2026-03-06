テレビ東京は６日、サッカー元日本代表ＭＦ前園真聖氏がテレビ番組収録中に負傷し、「右膝外側半月板損傷」の診断を受け、手術を受けたと公式サイトで発表した。同局によれば、２月２８日に同局「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで起こった。番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドが危険性などを指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生した。こうした状況下で番組制作サイドの意向