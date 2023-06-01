日本体育大学のレスリング部の男子部員が、違法薬物を使用したとして書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、日本体育大学のレスリング部に所属する男子部員が、大麻を使用したとして書類送検されたということです。男子部員は任意の調べに対し、容疑を認めているということです。レスリング部をめぐっては、去年12月下旬に別の10代の男子部員が公然わいせつの疑いで逮捕され、大麻の成分を含む菓子を食べたと