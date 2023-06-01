俳優の中村倫也が６日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。２３年に結婚した日本テレビ・水卜麻美アナウンサーとの結婚生活を赤裸々にトークした。鶴瓶が「あなたの奥さん、どこであんなん見つけたん？あんなええ人」とプライベートにツッコむと、中村はけむに巻くように「ハハハハ」と大笑い。鶴瓶が「イヤ、『ハハハハ』やあらへん。逃がさへんで！！あの人、すごい人やで」と猛プレッシャーとかけると、せきを切っ