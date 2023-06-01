中国は、2030年までにAI関連の産業規模を日本円で220兆円以上に拡大させる方針を示しました。6日開かれた全人代＝全国人民代表大会の経済閣僚会見で、中国国家発展改革委員会の鄭柵潔主任は、2030年までにAI関連の産業規模を現在から拡大し、10兆元＝日本円で220兆円以上にする方針を示しました。今回の全人代で承認する5カ年計画でも、AI関連の技術を戦略的に強化する方針が盛り込まれていて、物流やエネルギーなどの分野と組み合