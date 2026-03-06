メ～テレ（名古屋テレビ） 今年9月に愛知県内を中心に開かれるアジア競技大会の正式種目に、ラケットスポーツの「パデル」が追加されることになりました。 「パデル」は強化ガラスなどで囲われたコートで展開されるテニスとスカッシュを組み合わせたラケットスポーツです。 「パデル」をめぐっては、去年11月に大会の主催者側から競技追加の要請があり、大会組織委員会の会長でもある愛知県の大村