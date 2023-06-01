元駐イラン大使の斉藤貢氏と早稲田大の中林美恵子教授が６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイスラエルによるイラン攻撃について議論した。トランプ米大統領がイランの次期指導者の選定に関与する意向を示したことについて、斉藤氏は「イランには外からの圧力に反発する国民性がある」と述べ、関与の余地はないとの見方を示した。中林氏は、トランプ氏がイランとの協議は「もう遅すぎる」と主張したことに関し