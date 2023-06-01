【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が、セルフカバージャズの集大成アルバム『AKINA NOTE』をデビュー44周年記念日の5月1日にリリースすることが決定した。 ■TOWER RECORDS CAFEコラボカフェ『AKINA CAFE』も開催決定 2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった、中森明菜のセルフカバージャズバージョン配信企画。2024年は「TATTOO -JAZZ-」「BLONDE -JAZZ-」「ジプシ