7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1870円安の5万3860円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1760.84円安。出来高は1万6871枚となっている。 TOPIX先物期近は3605ポイントと前日比112.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は111.93ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物