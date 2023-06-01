3月7日 記事更新 3月に入り、各所でスプリングセールが始まる予感があるなか、すでにお得な価格で販売されているソフトも数多くある。今回はセール終了が間近に迫っているゲームの情報をまとめて紹介したい。 ニンテンドーeショップでは、「超探偵事件簿 レインコードデジタルデラックスエディション」や「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」などがセール実施中。Play