中国メディアの快科技の3日付記事によると、賃貸住宅内で充電中の電動自転車が火災を起こし、家主と賃借人が同時に拘留されるということがあった。記事によると、雲南省の消防当局は、同省昆明市の賃貸住宅で発生した火災について、出火原因は賃借人が規定に違反して建物1階のロビーに電動自転車を駐輪し充電したことで、公安当局が消防法に基づき賃借人を10日間、家主を消防管理義務を怠ったとして12日間のいずれも行政拘留処分に