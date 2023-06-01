5日に結婚を発表した「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が6日深夜放送のニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」（深夜0・00）に生出演。改めて結婚したことを伝えるとともに、心境を語った。冒頭、佐々木は「昨日発表させていただきましたが、この度、結婚することになりました」と改めて結婚したことを報告した。結婚発表に「突然の発表になって、みなさんにびっくりさせちゃったかな」と心配しながら