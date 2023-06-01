持続可能なコメの生産にむけた適正な価格づくりを巡り、生産者や卸売業者などによる団体が、生産から販売までにかかるコストは精米5キロあたり2811円だとする試算を公表しました。農産物などの買い手に対して、価格の見直しの申し出に誠実に対応することなどを求める法律「食料システム法」が成立するなど、農水省は「適正な価格づくり」に乗り出しています。これを受けて、コメの生産から販売までにかかるコストの指標を関係団体