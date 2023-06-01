1978（昭和53）年3月7日、滋賀県の栗東トレーニングセンターで名馬テンポイントの告別式が営まれた。前年は暮れの有馬記念を制して年度代表馬に輝き、海外遠征を見据えて臨んだ1月のレースで骨折。懸命の治療も実らず6歳の生涯を終えた。競走馬では前例のない告別式には全国から約800人のファンが駆けつけた。