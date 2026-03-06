群馬県前橋市に本社を置き、東日本でスーパーを展開するベイシアは、埼玉県狭山市に都市型店舗の新ブランド1号店となる「Beisia Town（ベイシアタウン）新狭山店」（狭山市新狭山）を、3月25日にグランドオープンする。次世代の都市型店舗旗艦店として新しい売り場づくりの実践の場とする店舗で、多彩なテナントと一体化したモール型商業施設を目指す。【こちらも】食品強化型ドンキ、新業態「ロビン・フッド」1号店が4月24日開