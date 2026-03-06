■ホルムズ海峡閉鎖で原油高急騰米国とイスラエルによるイランヘの攻撃により、原油、天然ガス価格は急騰。インフレ懸念の台頭で世界経済は暗雲に覆われ、世界の株価指標は高値付近で波乱の動きとなっている。【こちらも】お伊勢詣は続くのか? 正念場迎えたペロブスカイト太陽電池関連の伊勢化学工業原油といえば、筆頭株主が経済産業大臣という国策銘柄のINPEXだ。原油価格が上昇すると注目されるINPEXだが、実は、同社の利益