TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演し、注目を集めている7人組グローバルボーイズグループ・NAZE（ネイズ／カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）が、5月に世界デビューすることが7日、発表された。【ソロカット】個性際立つ素顔！NAZEメンバーNAZEは、多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた、韓国最大級の総合エンターテイメント企業・CJ ENMの日本法人であるCJ ENM Japan