5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。ファンに向け感謝を語った。冒頭で「昨日発表させていただきましたが、このたび結婚することになりました」と報告。「突然の発表になっちゃって皆さんをびっくりさせちゃったけど、そんな中でも皆さんからの温かいメッセージ本当にうれしかったです」と、多くの祝福のメッセージに感謝した。続け