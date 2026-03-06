プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得を検討している。『talkSPORT』によると、ターゲットはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン。23歳のイングランド代表MFで、2024年にニューカッスルからフォレストに移籍している。近年評価を高めているMFで、イングランド代表では常連に。フォレストでは常に中心人物として活躍しており、直近のシティ戦では素晴らしいミドルシュートを沈め、チームの勝ち点1獲