かつて“バルサの至宝”と呼ばれたMFイライクス・モリバは、バルセロナを離れてから苦しい日々を過ごした男のキャリアが好転し始めている。バルサのアカデミー時代から圧倒的なフィジカルと推進力、足元のテクニックなどを兼ね備えて未来へ大きな期待を寄せられていた。2021年にはトップチームでデビューを果たし、堂々たるプレイで存在感を示していた。しかし、クラブ側の契約延長オファーに対して「モリバ側が高額な年俸を要求し