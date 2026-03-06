プレミアリーグ第29節トッテナム対クリスタル・パレスの一戦は1-3でアウェイチームの快勝に終わった。ホームのスパーズは先制に成功したが、38分にミッキー・ファン・デ・フェンがレッドカードで退場となり、PK献上で同点に。そこから大きく崩れ、前半のアディショナルタイムに2失点を喫して敗戦となった。これでアーセナル、フラム、パレスとのロンドンダービー3連敗。リーグ戦では11試合勝利なしとまさに泥沼だ。『BBC』は、この