エミレーツ航空は、空域の状況や運航要件が整うことを前提に、数日以内に運航能力を完全に回復させる。現在は運航を段階的に再開し、当面は一部縮小したスケジュールとしている。3月5日には、ドバイから約3万人の旅客を輸送した。7日までに83都市へ1日106往復を運航する計画で、供給量は約60％に相当する。需要の高いイギリスの5空港へ1日11便、インドは全就航地の9都市へ1日22便を運航する。すでにエミレーツ航空のウェブサイトで