アル・ナスルを率いるジョルジェ・ジェズス監督が、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの負傷状況について言及した。6日、スペインメディア『マルカ』が同指揮官のコメントを伝えている。C・ロナウドは2月28日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第24節のアル・フェイハ戦で先発出場を果たし、3−1の勝利に貢献した。しかし、81分に足を引きずりながら途中交代。その後、クラブは同選手がハムストリングを負