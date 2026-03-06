◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）巨人は投打がかみ合って快勝。打線は１２安打でオープン戦３連勝となった。各ポジション激しい競争が続く中で、外野手が次々と快音を響かせた。９番・ＤＨの佐々木は３打数２安打１打点で、練習試合も含め直近の４試合連続で安打と打点をマークし、その間１１打数６安打、打率５割４分５厘と絶好調。８番・右翼の丸も安打を放ち、２番・中堅の松本もオープン戦初