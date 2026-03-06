沖縄県名護市の野球場に6日夜、アメリカ軍のヘリコプターが不時着しました。これまでにケガ人などは確認されていません。防衛省沖縄防衛局によりますと6日夜、名護市許田の野球場にアメリカ軍のUH1ヘリコプター1機が不時着しました。ヘリの所属はわかっておらず、アメリカ軍は「予防着陸だ」と説明しているということです。機体の損傷や乗員のケガなどはないということで、沖縄防衛局は6日午後9時前、名護市や沖縄県などに状況を連