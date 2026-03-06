レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、日本代表MF久保建英の現状について語った。6日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷し、それ以降は欠場が続いている。先月下旬には練習を再開したことが伝えられたものの、復帰を果たすことはできていない。7日に行われるラ・リーガ第27