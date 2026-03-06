喜田未来乃日本体操協会は6日、米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化を受け、新体操の国際大会（20〜22日・アテネ）への選手派遣を中止すると発表した。渡航制限や渡航費の大幅な増額を理由に挙げた。シニアの喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）と岡田華英（イオン）は5月のアジア選手権の代表選考を兼ねて出場予定だった。日本協会は藤田直志会長らをメンバーとした危機管理対策チームを設置し、今後の海外