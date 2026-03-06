大麻を使用したとして、神奈川県警が６日、日本体育大レスリング部の男子部員を麻薬取締法違反の疑いで横浜地検に書類送検したことが捜査関係者への取材でわかった。同部を巡っては、別の男子部員が横浜市内のコンビニエンスストアで下半身を露出したとして、昨年１２月に公然わいせつ容疑で逮捕されていた。捜査関係者などによると、この部員と書類送検された部員は、同じ寮で生活していたという。書類送検を受け、日体大は