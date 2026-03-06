二階堂蓮【ラハティ（フィンランド）共同】国際スキー・スノーボード連盟は6日、公式X（旧ツイッター）でノルディックスキー・ジャンプ男子の二階堂蓮（日本ビール）が、米国とイスラエルによるイラン攻撃で足止めされていたアラブ首長国連邦（UAE）のドバイを離れたと明らかにした。イスタンブールとワルシャワを経由し、7日にフィンランドのラハティで行われるワールドカップ（W杯）第24戦に出場予定という。関係者による