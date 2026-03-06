阪神の岡田彰布オーナー付顧問（６８）が６日、大阪市内で開催された、ＷＢＣパブリックビューイングイベントに参加。台湾代表との一戦で、侍ジャパン・大谷翔平選手（３１）が放った先制満塁本塁打を“岡田節”全開で解説した。二回１死満塁、先制のチャンスで大谷は期待に応える満塁弾。あまりにスーパースター過ぎる展開だが、岡田顧問は「黙ってても打つよ、そんなん」ときっぱり。その上で「若月がいらんことせんかったん