各国の長期金利（NY時間09:05）（日本時間23:05）（%） 米2年債 3.592（+0.015） 米10年債4.154（+0.017） 米30年債4.760（+0.007） ドイツ2.870（+0.029） 英国4.673（+0.131） カナダ3.390（+0.040） 豪州4.843（+0.045） 日本2.153（+0.043） ※米債以外は10年物