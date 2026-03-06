きょうの為替市場、ドル円は上下動している。先ほど発表の２月米雇用統計で、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が予想外の減少となり、発表後にドル売りが強まった。ＮＦＰは９．２万人の減少となり、失業率も４．４％に上昇。米国債利回りは低下し、ＦＲＢの利下げ期待を復活させ、為替市場もドル安の反応が見られていた。 しかし、直ぐにその下げを戻し、ドル円は１５８円台に上昇。トランプ大統領の発言に反応している模様。