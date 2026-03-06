大分県警本部は6日、この春の人事異動の内示と組織改編について発表しました。 今回の人事異動の対象者は2025年より46人少ない816人です。 それでは主な異動をお伝えします。 生活安全部長に後藤和樹氏。警備部長に三浦一男氏。 交通部長に河野康成氏。警察学校長に羽田優一氏。 大分中央警察署長に古長祐二氏。大分南警察署長に高倉智勝氏。別府警察署長に石角和久氏。 中津警察署長に甲斐三武朗氏。杵築日出警察署長に小野